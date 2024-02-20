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На мультиспортивных "Играх будущего" в Казани белорусы выступят в компетенции "Битва роботов"
На стыке спорта, науки и технологий. В Казани пройдут первые мультиспортивные "Игры будущего" в концепции фиджитал.
Масштабное событие соберет 2 тысячи лучших спортсменов со всего мира, которые будут соревноваться в 21-й дисциплине. Команда белорусов из 5 человек уже вылетела на турнир. В состав вошли молодые инженеры, ученые, выпускники и студенты различных вузов страны, занимающиеся разработкой роботов и робототехнических систем. Как отметили представители Белорусской федерации электронного спорта и спортивно-прикладных технологий, умение создавать высокотехнологичные механизмы помогает ребятам достигать выдающихся результатов не только в различных соревнованиях, но и в продвижении робототехники в Беларуси.
Представители от Беларуси выступят в компетенции "Битва роботов". Она является одним из самых ожидаемых и зрелищных направлений турнира в области технологий, где команды должны продемонстрировать свои навыки в конструировании, управлении и программировании. Соревнования объединят инженеров-конструкторов, программистов и мастеров тонкой настройки роботов, целью которых является победить "боевого" соперника. Продлятся игры по 3 марта.
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