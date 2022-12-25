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На "Нафтане" ликвидировано возгорание резервуара с некондицией нефтепродуктов

На "Нафтане" ликвидировано возгорание резервуара с некондицией нефтепродуктов

На ОАО"Нафтан" спасатели ликвидироваливозгорание резервуара с некондицией нефтепродуктов, сообщает в своем Telegram-каналеМЧС Беларуси.

В результате загорания технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет.

Фото:МЧС Беларуси

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