На Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021" проходит конкурс молодых исполнителей

В эти минуты в столице Национального фестиваля белорусской песни и поэзии - в Молодечно - проходит конкурс молодых исполнителей, имена которых озвучат вечером на церемонии торжественного открытия форума в Летнем амфитеатре. Пока город превратился в веселую ярмарку, которая собрала музыкальные коллективы и народных мастеров со всех уголков Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.