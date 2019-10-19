Главный человек в жизни. На неделе белорусы поздравляли своих матерей. 14 октября в нашей стране посвящен женщинам, которые воспитывают детей. По традиции, в северном регионе многодетным матерям вручили ордена Матери и почтили лауреатов областной премии Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Женщины приехали из разных уголков Витебщины, у них разные семьи, профессии, увлечения, но их объединяет главное - материнство, в котором они нашли и счастье, и свое призвание. Тему продолжит Ольга Масловская.



Дом семьи Грудинских стоит на улице Солнечной. Но солнечным семейством их называют не только по этой причине. Они дружные, активные и позитивные. Ни один семейный конкурс в районе не проходит без их участия. Дети показывают хорошие результаты в учебе, а двери дома всегда открыты для друзей. И это все благодаря матери Екатерине - убеждены в семье.



Екатерина Грудинская - мать троих детей. Работает зубным фельдшером в Веремеевской амбулатории. Досуг посвящен семье. Вместе с дочерями-школьницами проводит исследовательские работы, ходит в бассейн. И всегда находится время, чтобы создать очередной кулинарный шедевр для своих мужчин - мужа Михаила и маленького сына Павлика.



Они всегда вместе, а плохое настроение - дурной тон. Так что золотую осень встречают не хандрой, а велосипедными прогулками. Детей в семье приучают к труду: на подворье держат птиц, а завтраки от Грудинских-младших - каждые выходные! Так что, материнская работа - самая благодарная, - каждый раз подчеркивает наша героиня.



Поздравления не только от семьи принимала наша героиня в День матери. Она в числе 25-ти женщин стала лауреатом областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.



Эта награда основана в регионе в 1987 году. Она носит имя мужественной медицинской сестры и матери, стать которой фронтовичка сумела вопреки полученным ранениям. За годы существования премии ее лауреатами стали 497 женщин.



Во время торжеств женщинам, которые родили и воспитали пятеро и больше детей, вручили ордена Матери. Награду получили семь представительниц северного региона. Но были в праздничном зале те, кому не важны награды матери - это дети. Главное для них - любовь, которую материнское сердце дарит каждый день.



