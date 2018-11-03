На неделе ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области

На этой неделе ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области. Во время школьных каникул особое внимание придают правильному перевозу детей. Они обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А совсем маленьких необходимо перевозить исключительно в спецкреслах. Нарушителей этих правил ждет штраф до ста рублей.