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На неделе на высшем уровне новации в Основной закон прошли очередное чтение
Новая Конституция как легитимный и безопасный инструмент обновления страны. От политической системы до общественного договора. В четверг на высшем уровне новации в Основной закон прошли очередное чтение.
Основные контуры известны, их обсуждают, формулируют и оттачивают уже три года. Беларусь остается президентской республикой, но закрепляется стабилизатор в виде Всебелорусского народного собрания. Народное вече задает стратегию, страхует все ветви власти от радикализма в решениях, дает гражданскому обществу возможность продвинуть свои инициативы наравне с парламентом и местными советами.
О чем спорили члены рабочей группы и Конституционной комиссии? О том, кто и как сможет избираться в высший представительный орган, как быстро будут внедрены новации, если за них проголосуют на референдуме, достигнут ли баланс институтов власти в новой редакции.
Это важно и сложно. Во-первых, нужно уже сегодня описать Беларусь на 15-20 лет вперед. Во-вторых, учесть ошибки других государств, которые как раз на этапе трансформации ловили на противоречиях и лишали субъектности и суверенитета. В третьих, обновленная Конституция должна перезагрузить общественное развитие, склеить, а не расколоть белорусов.
Объективно, это самая сложная и ответственная миссия за последние четверть века. Вот почему Президент ставит задачу объяснить обществу каждую новацию вплоть до запятой, выслушать и учесть все рациональные позиции, оценить все риски и при этом не выхолостить запрос на модернизацию системы.
Озвучили на встрече и актуальную социологию. Есть "ядерный президентский электорат". Для него рекомендация лидера - уже мотив голосовать за. Есть прагматики, которых еще предстоит убедить, что обновление Конституции сработает в плюс. Есть оппозиция, но есть и нигилисты. Для последних референдум лишь повод снова попробовать страну и власть на прочность, а спонсоров на щедрость.
Судя по цифрам на сегодня, более 60 % готовы прийти на референдум. Сорвать его не выйдет, а вот устроить балаган, новое вторжение в суверенные дела - это беглые политики, уж поверьте, сделать попробуют. Выйдет или нет - все зависит от самих белорусов. Экзамен на зрелость в феврале будущего года будет сдавать не только власть, но и гражданское общество.
В самый короткий срок проект новаций вынесут на публичное обсуждение. Предлагать, спорить и дорабатывать станут общим делом и ответственностью каждого. От результата напрямую зависит то, какой Беларусь выйдет из затянувшейся эпохи пандемии, глобальных и региональных кризисов. Включая COVID-19, новую холодную войну, беженцев, гонку вооружений и передел мировых рынков. Права на ошибку у нашего государства просто нет.
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