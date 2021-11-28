На неделе на высшем уровне новации в Основной закон прошли очередное чтение

Новая Конституция как легитимный и безопасный инструмент обновления страны. От политической системы до общественного договора. В четверг на высшем уровне новации в Основной закон прошли очередное чтение.

Основные контуры известны, их обсуждают, формулируют и оттачивают уже три года. Беларусь остается президентской республикой, но закрепляется стабилизатор в виде Всебелорусского народного собрания. Народное вече задает стратегию, страхует все ветви власти от радикализма в решениях, дает гражданскому обществу возможность продвинуть свои инициативы наравне с парламентом и местными советами.

О чем спорили члены рабочей группы и Конституционной комиссии? О том, кто и как сможет избираться в высший представительный орган, как быстро будут внедрены новации, если за них проголосуют на референдуме, достигнут ли баланс институтов власти в новой редакции.

Это важно и сложно. Во-первых, нужно уже сегодня описать Беларусь на 15-20 лет вперед. Во-вторых, учесть ошибки других государств, которые как раз на этапе трансформации ловили на противоречиях и лишали субъектности и суверенитета. В третьих, обновленная Конституция должна перезагрузить общественное развитие, склеить, а не расколоть белорусов.













Объективно, это самая сложная и ответственная миссия за последние четверть века. Вот почему Президент ставит задачу объяснить обществу каждую новацию вплоть до запятой, выслушать и учесть все рациональные позиции, оценить все риски и при этом не выхолостить запрос на модернизацию системы.

Озвучили на встрече и актуальную социологию. Есть "ядерный президентский электорат". Для него рекомендация лидера - уже мотив голосовать за. Есть прагматики, которых еще предстоит убедить, что обновление Конституции сработает в плюс. Есть оппозиция, но есть и нигилисты. Для последних референдум лишь повод снова попробовать страну и власть на прочность, а спонсоров на щедрость.

Судя по цифрам на сегодня, более 60 % готовы прийти на референдум. Сорвать его не выйдет, а вот устроить балаган, новое вторжение в суверенные дела - это беглые политики, уж поверьте, сделать попробуют. Выйдет или нет - все зависит от самих белорусов. Экзамен на зрелость в феврале будущего года будет сдавать не только власть, но и гражданское общество.