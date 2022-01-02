На неделе Президент Беларуси с подарками посетил РНПЦ "Мать и дитя"

Забота о мамах и малышах - также приоритет государства. Об этом говорил Президент, посещая 31 декабря РНПЦ "Мать и дитя".

Александр Лукашенко отметил, что развитие репродуктивных технологий в стране должно достичь самого высокого уровня уже в наступившем году. Посетил глава государства и новый корпус клинического отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Пообщался с маленькими пациентами и их мамами. Не обошлось и без фото на память.











