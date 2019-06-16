На неделе Президент принял ряд кадровых решений

В стране новый этап модернизации. И для него нужны только качественные специалисты, способные не только полностью и вовремя исполнить поручение сверху, но прежде без подсказки и давления предложить и реализовать стратегию снизу, от земли. Такой подход диктует время и вся политика суверенной страны за последние 10 лет.



Эксперты уже не первый год обращают внимание: технологии, которые мы внедряем, рассчитаны не на сегодня или завтра. Максимальную отдачу они принесут через годы. Т.е. нашим детям. Вспомним индустриальный парк, атомную станцию, ІТ-кластер, нефтепереработку и даже консервативное, казалось бы, сельское хозяйство. Если вспомнить виноградную лозу, бахчевые, персики, овцеводство - ничего консервативного в этом нет. Скорее, трезвый взгляд на изменение климата, особенно с прицелом на перспективу. Но эксперты подмечают верно: под все эти новации нужны люди, способные их оценить, предложить и реализовать. Даже если не для себя, то оставить детям актуальный технологический задел, а значит, и суверенитет.







Именно в этой логике прошел во вторник большой кадровый день у Президента. Заметно омолодилась местная власть, особенно в Могилевской области. Поручения тоже стратегические: реальное, а не бумажное развитие овцеводства, промышленный буксир отстающим хозяйствам (таких в каждой области два десятка), новые культуры в севообороте под капризный климат и реформа Белгидромета. Прогнозы синоптиков часто пальцем в небо, и сельское хозяйство от этого страдает в первую очередь.



Еще в кадровый день заметно укрепилась система госконтроля, а также Нацбанка и Совбеза. Впрочем, в обществе больше обсуждают три иных назначения. Министра здравоохранения Владимира Караника - не пропустите первое эксклюзивное интервью в новом качестве. Министра внутренних дел Юрия Караева - сильный человек на сильной позиции. Не меньше обсуждается и возвращение из Витебской области в Минск экс министра промышленности Виталия Вовка, он возглавил один из старейших столичных брендов - тракторный завод.



Вот несколько фактов про директора. Он классический политеховец, из тех, кого в советское время называли крепким хозяйственником. Закончил политехнический. Как специалист-технарь состоялся на МАЗе, как управленец - на заводе колесных тягачей. Иностранные партнеры говорят - "жесткий и цепкий переговорщик". Не зря пару лет возглавлял стратегическое СП с китайцами "Волат-Санцзян". Неполные четыре года руководил Минпромом.







Наработал колоссальные связи с партнерами от Латинской Америки до Австралии. Пробил создание беспилотной агротехники, в том числе на управляемом сегодня МТЗ. С поста министра ушел громко - после фразы Президента "Вовка и Черного - немедленно в отставку". Помните, провальный инструментальный завод в Орше. Восемь месяцев поработал инспектором по Витебской области. И вот возвращение в Минск. Все же опыт технаря и управленца Глава государства посчитал первостепенным.



Также, не откладывая кадровый вопрос, Глава государства назначил Юрия Караева министром внутренних дел. То есть пост главного милиционера в стране не будет вакантным во время Европейских игр. И это штрих к общей картине безопасности.



Интересно, что с учетом личных и командирских качеств Караева полностью развенчаны некоторые мифы о тотальной оттепели после отставки Игоря Шуневича. Его считали ястребом и рассчитывали на поблажки к наркоторговцам, коррупционерам и жуликам после ухода. Поручения Президента новому министру ни на какую оттепель не намекают.



Что известно о новом министре? Генерал-майор Юрий Караев - реальный боевой офицер. И это не метафора. Профессиональный спецназовец и заслуженный обладатель крапового берета. Возглавлял милицейский спецназ в Гомеле, Бобруйске и Минске. До последнего времени командовал внутренними войсками. Прославился наведением железного порядка и искоренением дедовщины как явления. Обладает хорошей техникой в нескольких видах восточных единоборств и в свои 51 поддерживает прекрасную физическую форму.







Среди офицеров получил прозвище Кавказец. Действительно, Юрий Хаджимуратович родился во Владикавказе. Он первый осетин на посту министра суверенной Беларуси. Но сами осетины считают себя прямыми потомками аланов на Кавказе, отделяя себя тем самым от коренных кавказских народов. Впрочем, еще со времен империи осетины славятся отвагой и боевым искусством как воины с Кавказа.



