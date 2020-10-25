На неделе прошел марш пенсионеров

На неделе прошел еще один марш - пенсионеров. Казалось бы, и вторая волна коронавируса, и погода уже не летняя, но дедушек и бабушек все чаще призывают выйти на улицы с бело-красно-белым флагом.

Призывали присоединиться и ветеранов силовых структур, но для военных честь дороже непонятных обещаний. Поэтому они инициировали свой марш. В первых рядах вышли ветераны МВД, воины-интернационалисты, офицеры спецподразделений, офицеры запаса.



Возможно, у альтернативщиков иначе. Ведь они послушно исполняют волю польских телеграм-каналов. Почему здесь людей делят на высшую лигу – те, кто стал под флаг коллаборационистов, и всех остальных? Следующие кадры без комментария.



Выглядит, прямо скажем, так себе. Впрочем, дальше - больше. Журналистам в руки попал интересный телефонный разговор якобы независимых медиа, которые снимают и (что важно) делают картинку для норвежского телевидения. Если вкратце: ничего личного - просто бизнес.



- Руководство дало добро. Ян попросил, чтобы вы поснимали эту бабульку дома, как собирается, как идет, как она там митингует, пусть она идет и говорит, что там.

- Я буду работать с одним из двух операторов, которые документалисты, и параллельно работали на "Новое время". Пока я не вижу информации о марше в понедельник. И у меня такое ощущение, что будет все понятно по итогам завтрашнего марша, который будет идти в сторону Уручья.

- У нас здесь говорят, что радикализируются анархисты.

- Супер. Сейчас главное, чтобы у нас был этот марш, и я все сделаю.

- Если не будет, организуйте его нафиг.

- Так и делается всегда. Да-да-да, хорошо.







Организовать этот самый марш просит Юрий Линкевич - телеоператор московского корпункта норвежского телеканала НРК для своего начальника Яна. А исполнителем с белорусской стороны выступает экс-продюсер ОНТ, а ныне фрилансер Татьяна Шунтова. И как показывает разговор, норвежский телеканал не гнушается покупкой придуманных историй, а журналисты, которые покинули госСМИ, не стесняются их продавать. Так сколько стоит совесть, господа?



- Там 200 евро ваша оплата по Москве.

- Мы готовы работать за столько, за сколько есть, если можно больше, всегда будем рады.

- 200 евро - это оператор. Сколько тебе платил Ян? - Мы тогда работали за 80 евро в день.

- Давай 150 скажем и все. Я ему объясню, что вы там под пулями просто сидите.



Так называемый честный и независимый журналист за два часа работы на двоих с оператором подзаработала на выдуманной истории о белорусской революции. Правда, из этой суммы придется еще вычесть расходы на дорогу главной героини, которая на пенсии плохо живет в "диктаторской стране".



"Я в понедельник буду работать для норвежского телевидения, снимать марш пенсионеров. Скажите, а вы сами не хотите приехать в Минск, мы бы вас обратно на машине отвезли с оператором и дорогу я бы вам оплатила, но вас подснять, сделать героиней, интервью записать и прочее. Задача на марше пенсионеров - снять обычного пенсионера, кто пришел на марш пенсионеров, фразочку для окончания сюжета чтобы она сказала там на митинге: "Я это все делаю ради сына, ради молодых, которые борются за свободу". Что-то типа такого. Да-да, она, я думаю, так и будет говорить".



Разве после такого еще "независимые и невероятные" могут что-то говорить про патриотизм и любовь к Родине? Кстати, касался разговор и инвалидов, мол, недостаточно плохо выглядят. Так вот их собрали на так называемый марш людей с неограниченными возможностями. К счастью, в этом никто не сомневается, поэтому государство сегодня делает все возможное, чтобы таких людей поддержать.



