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На неделе состоялся официальный визит премьера Госсовета Китая в Беларусь - что это означает для страны, рассказал эксперт
На неделе состоялся исторический визит премьера Госсовета Китая в Беларусь. Стратегические проекты с Китаем на миллиарды долларов, крепкая политическая дружба - все это работа на перспективу и демонстрация правильности выбранного Минском курса. Пекин - надежный партнер, с которым у Беларуси множество совместных экономических задач. Об этом говорил и Президент Александр Лукашенко во время встречи с Ли Цяном во Дворце Независимости.
Президент отметил, что сегодня Китай - признанный лидер в области инноваций. Именно в КНР реализуются технологические мегапроекты.
"Вы создали собственную систему глобальной навигации. Вы построили самый большой в мире телескоп. Вы сконструировали китайскую орбитальную станцию и широкофюзеляжный самолет. Китай лидирует в производстве аккумуляторов, солнечных батарей, высокоскоростных поездов, электромобилей и другом", - привел несколько примеров глава государства.
Беларусь со времен СССР сохранила самые высокие компетенции в микроэлектронике, машиностроении, космической отрасли. В этом году на МКС отправлен первый белорусский космонавт. Беларусь входит в число ядерных держав и имеет огромные научно-технические возможности, в том числе IT-сферу.
"Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику, - сказал белорусский лидер. - Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала".
Что еще скрывается за большой дипломатией и насколько такие разные менталитетами, но близкие по взглядам страны, как Беларусь и Китай, могут улучшить экономическое взаимопонимание? Алексей Волков поговорил с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Сергеем Вергейчиком (подробности в видео).
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