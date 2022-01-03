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На неделе в Беларуси ожидаются туман, мокрый снег и гололедица
В Беларуси туман, мокрый снег и гололедица. В начале недели повысился риск травматизма на дорогах. До выходных синоптики прогнозируют перепады температуры. В отдельных районах - усиление ветра до 18 метров в секунду. Завтра днем - от минус 1 до 7 тепла, ночью - до 8 градусов мороза.
Зимняя погода в Беларуси вернется к Рождеству
К выходным в страну начнет возвращаться зимний характер погоды. В пятницу днем - до 6 мороза, ночью - до минус 9.
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