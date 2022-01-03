На неделе в Беларуси ожидаются туман, мокрый снег и гололедица

В Беларуси туман, мокрый снег и гололедица. В начале недели повысился риск травматизма на дорогах. До выходных синоптики прогнозируют перепады температуры. В отдельных районах - усиление ветра до 18 метров в секунду. Завтра днем - от минус 1 до 7 тепла, ночью - до 8 градусов мороза.