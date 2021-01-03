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На неделе массовая вакцинация российским "Спутником V" началась в Беларуси
Самое популярное желание у белорусов… да что там, у всех, в этот Новый год было снять маски и крепко обнять близких. 2020-й доказал: в мире нет ничего важнее здоровья! Именно поэтому все силы сейчас брошены на борьбу с COVID-19. Лучшие умы продолжают изучать вирус (теперь еще и новый), создавать вакцину, тестировать ее и, наконец, прививать.
На неделе в преддверии Нового года массовая вакцинация российским "Спутником V" началась и в Беларуси. Как это было? Репортаж Анастасии Бенедисюк.
Все внимание на этой неделе было приковано к 5-ой поликлинике Минска. Кто-то скажет - с опережением в год (все-таки массовая вакцинация была запланирована на 2021-й), кто-то уточнит - на месяц. Ставку делали на январь. Так или иначе, получив первую партию российского препарата 29 декабря, белорусский Минздрав тут же направил его в учреждение здравоохранения. А дальше… Сначала не спеша, потом сарафанное радио… И вот у процедурного кабинета выстроилась небольшая очередь. Кажется, к такому были не готовы даже в самой поликлинике. Иначе как объяснить эту надпись в метре - "Коронавирус. Вакцины от этого вируса не существует". И три восклицательных знака. Да, сегодня время не терпит.
Повторить процедуру придется через 21 день. Это будет уже другой компонент препарата. Самый популярный вопрос у первых добровольцев: а можно ли алкоголь? Все-таки в преддверии Нового года - бокал шампанского за здоровье? Но медики просят воздержаться. На благо здоровью!
Из возможных побочных эффектов - небольшой дискомфорт в месте инъекции, головная боль, недомогание, температура. Даже если что-то из выше перечисленного и появится, пройдет в течение нескольких дней - уточняют разработчики.
Среди тех, кто уже получил первую дозу антивируса, сотрудники самой клиники. Многие признаются: хотели еще в октябре, но по протоколу не могли. Тогда на базе 5-й поликлиники проходили клинические испытания "Спутника V". Кому-то вкололи вакцину, кому-то плацебо. Мы об этом уже рассказывали. Все прошло успешно. Препарат признали эффективным. Напомним, зарегистрировали российскую вакцину в Беларуси 21 декабря.
Пятью часами позже, чем в Беларуси, прививать "Спутником" начали в Аргентине. Воспользоваться препаратом решили также в Сербии, Боливии, Алжире и Венесуэле.
В Украине от российской вакцины категорически отказались. А Евросоюз готов передать препарат Киеву очень нескоро, возможно, лишь в 2022-м. В положение вошел Китай: он продаст украинцам 1 миллион 800 тысяч доз.
Вообще, создание вакцины можно назвать главной задачей прошлого года. В этом работа продолжится. В разработке - свыше 200 потенциальных вакцин. Более полусотни начали испытывать на людях. Менее 10 препаратов проходят третью фазу клинических испытаний.
В Германии во время вакцинации восьми гражданам сделали уколы с пятикратным превышением дозы активного вещества. Сейчас за их состоянием наблюдают медики. В довершение - на юге страны обнаружили тысячу доз Phizer, пришедших в негодность. Он испортился во время транспортировки. Банально не соблюдался температурный режим.
Понимая всю сложность процесса и цену малейшей ошибки, в Беларуси еще до того, как стартовала массовая вакцинация, создали систему хранения, закупили специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки вакцины.
Медики, учителя, работники торговли, транспорта - те, кто по долгу службы общаются с большим количеством людей, получат вакцину в первую очередь.
Планируется, что российская вакцина с конвейера "Белмедпрепаратов" сойдет к концу февраля - началу марта. В целом же, в перспективе у белорусов будет возможность выбирать из пяти-шести препаратов. Продолжается работа и по созданию своей вакцины.
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