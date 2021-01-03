На неделе массовая вакцинация российским "Спутником V" началась в Беларуси

Самое популярное желание у белорусов… да что там, у всех, в этот Новый год было снять маски и крепко обнять близких. 2020-й доказал: в мире нет ничего важнее здоровья! Именно поэтому все силы сейчас брошены на борьбу с COVID-19. Лучшие умы продолжают изучать вирус (теперь еще и новый), создавать вакцину, тестировать ее и, наконец, прививать.



На неделе в преддверии Нового года массовая вакцинация российским "Спутником V" началась и в Беларуси. Как это было? Репортаж Анастасии Бенедисюк.



Все внимание на этой неделе было приковано к 5-ой поликлинике Минска. Кто-то скажет - с опережением в год (все-таки массовая вакцинация была запланирована на 2021-й), кто-то уточнит - на месяц. Ставку делали на январь. Так или иначе, получив первую партию российского препарата 29 декабря, белорусский Минздрав тут же направил его в учреждение здравоохранения. А дальше… Сначала не спеша, потом сарафанное радио… И вот у процедурного кабинета выстроилась небольшая очередь. Кажется, к такому были не готовы даже в самой поликлинике. Иначе как объяснить эту надпись в метре - "Коронавирус. Вакцины от этого вируса не существует". И три восклицательных знака. Да, сегодня время не терпит.



Повторить процедуру придется через 21 день. Это будет уже другой компонент препарата. Самый популярный вопрос у первых добровольцев: а можно ли алкоголь? Все-таки в преддверии Нового года - бокал шампанского за здоровье? Но медики просят воздержаться. На благо здоровью!

Из возможных побочных эффектов - небольшой дискомфорт в месте инъекции, головная боль, недомогание, температура. Даже если что-то из выше перечисленного и появится, пройдет в течение нескольких дней - уточняют разработчики.