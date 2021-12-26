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На неделе во Дворце Независимости встречали звездного гостя Беларуси Олега Новицкого
На неделе во Дворце Независимости встречали звездного гостя Беларуси, который, можно сказать, был дома. Уроженец Беларуси, Герой России космонавт Олег Новицкий приехал вместе с семьей пообщаться с Президентом. Символично, что накануне встречи глава государства подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов. Этой награды он удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.
Глава государства добавил: в Беларуси готовят несколько человек для полета в космос. И в шутку спросил: если необходимо будет найти девушку-космонавта, согласится ли на эту роль Юлия, супруга Олега Новицкого. Она не растерялась, сказав, что с мужем готова лететь хоть в космос.
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