На Невском международном экологическом конгрессе с участием Беларуси обсудили актуальные темы

Новая климатическая политика, управление водными и лесными ресурсами, экотуризм и вопросы экологической безопасности. Актуальные темы обсуждались на Невском международном экологическом конгрессе с участием Беларуси. Министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык в рамках своего доклада отметил: Беларусь на ближайшие десятилетия ставит перед собой амбициозные задачи по укреплению возможностей к последствиям изменения климата, устойчивому развитию и экологическому туризму.