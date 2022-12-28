На новогоднем балу Президент обратился к талантливой молодежи: Хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни

Лучшие традиции наших предков живут в каждом новом поколении белорусов.

Об этом заявил Президент на новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко также заметил, что время требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о нашей родной стране.

Президент о преемственности поколений

"В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассудительными, изучайте разные взгляды на жизнь, разные мнения, но делайте сами свои выводы", - сказал Александр Лукашенко.





"Пройдет совсем немного времени - кто-то в этом, следующем году, через три-пять лет, проходя мимо этого величественного здания и ведя рядом за руку малышку или малыша, оглянется на это здание и скажет: "А я здесь была - счастливой, красивой, устремленной в будущее". И придя домой, покажет фотографию с этого величественного праздника", - сказал Президент.

По его словам, таким образом пишется личная история каждого, тесно вплетенная в общую историю государства. "Я хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие было яркой страницей в истории вашей жизни. Будьте всегда здоровы и счастливы", - пожелал белорусский лидер.

Новогодний бал во Дворце Независимости

Президент неоднократно подчеркнет - белорусам есть чем гордиться. У нашей страны богатые культурные и духовные традиции. Александр Лукашенко очень тепло поздравил всех с наступающим Новым годом. И какой бал без вальса.

Сегодня на балу и множество дебютантов - около сотни. И для многих молодых людей такое мероприятие в сердце белорусской независимости - настоящая сказка, ставшая явью.

В этом году новогодний бал во Дворце Независимости собрал 320 юношей и девушек со всей страны. Это талантливая молодежь, воспитанники кадетских училищ, вузов, а также победители различных конкурсов. В танце закружились все.