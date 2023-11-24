На новогодние и рождественские праздники БЖД назначила более 140 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога назначила более 140 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-центрБЖД.

"В целях повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по организации доставки пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. На период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года уже назначено 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях", - отметили в БЖД.

По территории Беларуси в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Пинск, Витебск - Брест, Гродно - Орша - Витебск, Гродно - Орша - Кричев, Гродно - Орша - Коммунары.

В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО "РЖД" дополнительно назначено 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск - Москва, Брест - Москва, Полоцк - Москва и Минск - Санкт-Петербург.

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается.