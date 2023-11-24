3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На новогодние и рождественские праздники БЖД назначила более 140 дополнительных поездов
Белорусская железная дорога назначила более 140 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-центрБЖД.
"В целях повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по организации доставки пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. На период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года уже назначено 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях", - отметили в БЖД.
По территории Беларуси в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Пинск, Витебск - Брест, Гродно - Орша - Витебск, Гродно - Орша - Кричев, Гродно - Орша - Коммунары.
В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО "РЖД" дополнительно назначено 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск - Москва, Брест - Москва, Полоцк - Москва и Минск - Санкт-Петербург.
Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается.
Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра.-
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ