На Новый год в местах проведения массовых мероприятий могут ограничить движение

В некоторых местах проведения массовых мероприятий возможны ограничения движения транспорта или изменения маршрутов. О таких случаях предупредят через разные медиаресурсы, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на МВД.

В период новогодних праздников органы внутренних дел принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе в столице.

Как рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя, налажено взаимодействие с организаторами мероприятий и иными заинтересованными. Для повышения уровня безопасности праздничные площадки обследуются саперно-пиротехническими группами. Граждане смогут пройти на охраняемую территорию только после досмотра в специально оборудованных контрольно-пропускных пунктах.

"При этом лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения либо имеющие запрещенные для проноса предметы, допускаться не будут. Ознакомиться с перечнем запрещенных предметов можно на специальных стендах на пунктах пропуска",- добавил начальник ГУОПП МОБ МВД.

На период корпоративных мероприятий патрульные наряды приближены к увеселительным заведениям

В милиции также напоминают гражданам: при обнаружении бесхозных предметов, подозрительных лиц либо выявлении правонарушений надо незамедлительно сообщить об этом ближайшему наряду милиции или по телефону 102.