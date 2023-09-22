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На "НТВ-Беларусь" появятся собственные выпуски новостей
Белтелерадиокомпания готовится к старту нового телесезона. Зеленый свет и телеканалу "НТВ-Беларусь". Одна из самых востребованных кнопок в стране почти готова к эфирной осени. Креативная и техническая команда завершает последние приготовления, чтобы продемонстрировать новинки. А их немало - новые проекты и новые лица. Кроме того, как всегда, на канале будет остросюжетно, захватывающе, познавательно, вкусно и полезно. Но обо всем по порядку. В эфирную сетку заглянула Нина Можейко.
Лицензионная версия российского федерального телеканала НТВ в Беларуси появилась в 2006 году. Кнопка быстро стало востребованной и сегодня входит в тройку самых популярных в нашей стране. Стало понятно - на этом зеленом поле пора взращивать свой контент, который, согласно философии цвета телеканала НТВ, будет актуальным и свежим.
Главная премьера осени - на "НТВ-Беларусь" появятся свои "Новости".
Дело доверили профессионалам - на первых порах команду поддержат коллеги из Агентства теленовостей. Ведущее подразделение, можно сказать, специального назначения, ведь новости - это их профессия.
Мы в последние годы с учетом реалий значительно нарастили объем общественно-политического контента на разных ресурсах, и "НТВ-Беларусь" не является исключением. Свои новости на телеканале выходили в таком усеченном виде: короткий дайджест, закадровая начитка и так далее. Поэтому пробел мы вполне логично решили заполнить. Теперь это будет такой классический полноценный формат. Телеканал получает впервые новостной павильон, творческую группу, новостных ведущих.
К премьере готовились несколько месяцев. Сейчас же пунктир планов превратился в финишную прямую со стеклянным полом, фирменной подсветкой и многокамерной съемкой.
Многокамерность, естественно, присутствует, и хочется показать и красоту студии, и красивых девочек, зрителя надо привлекать не только самой новостью, но и красотой студии. Добавили стеклянный пол, переделали декорации, но сама подача - попытаемся сделать ее энтэвэшной. Такой сдержанный, но более свободный стиль подачи новостей.
У многих наших телезрителей "НТВ-Беларусь" ассоциируется с каким-то таким определенным контентом. О том, что это обязательно должны быть скандалы, интриги, расследования. А все потому, что на "НТВ-Беларусь" не хватало классических новостей. В новом сезоне мы все исправим, все для вашего удобства, и постараемся, чтобы наши новости были лаконичные, интересные, в какой-то степени дерзкие - в общем, энтэвэшные.
Режиссерская бригада следит за всем, что происходит в кадре. Технические тракты - то есть репетиции или прогоны - обязательная часть подготовки на этом этапе.
Сейчас у нас будет включенность точно такая же, как и в понедельник, чтобы мы все четко знали, что нам нужно делать и в какое время. У нас нет никаких послаблений - якобы это не идет в эфир, поэтому можно опоздать, можно новость перечитать - нет. Ведущие работают все с первого раза, режиссеры тоже. Максимальная собранность, и все, когда заходят в студию, думают, что вот сейчас еще чуть-чуть и мы окажемся в эфире.
Подождать осталось действительно немного: с 25 сентября дважды - днем и вечером - смотрите новости на "НТВ-Беларусь". На этом предложения по локальным проектам не заканчиваются.
Мы хотим дать нашему зрителю возможность видеть больше белорусского качественного контента. Делаю акцент на качественном, потому что планка, которую задают наши партнеры -россияне, по производству программ она тоже достаточно высока.
Не обойдется и без интригующих дебютов. Один из самых рейтинговых проектов не только заговорит незнакомым голосом, но и покажется с другой стороны.
А вот злодеяния в анфас рассмотрит новый ведущий документального проекта "Экспертиза преступлений".
Нас ждут и самые "вкусные" премьеры этой осени: новые выпуски программы в формате кулинарного путешествия "Еда хоть куда" и новые рецепты самых разных блюд в проекте "Просто и вкусно". Чем вам не слоган для нового телесезона на "НТВ-Беларусь"?
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