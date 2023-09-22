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На "НТВ-Беларусь" появятся собственные выпуски новостей

Белтелерадиокомпания готовится к старту нового телесезона. Зеленый свет и телеканалу "НТВ-Беларусь". Одна из самых востребованных кнопок в стране почти готова к эфирной осени. Креативная и техническая команда завершает последние приготовления, чтобы продемонстрировать новинки. А их немало - новые проекты и новые лица. Кроме того, как всегда, на канале будет остросюжетно, захватывающе, познавательно, вкусно и полезно. Но обо всем по порядку. В эфирную сетку заглянула Нина Можейко.

Лицензионная версия российского федерального телеканала НТВ в Беларуси появилась в 2006 году. Кнопка быстро стало востребованной и сегодня входит в тройку самых популярных в нашей стране. Стало понятно - на этом зеленом поле пора взращивать свой контент, который, согласно философии цвета телеканала НТВ, будет актуальным и свежим.

Главная премьера осени - на "НТВ-Беларусь" появятся свои "Новости".

Дело доверили профессионалам - на первых порах команду поддержат коллеги из Агентства теленовостей. Ведущее подразделение, можно сказать, специального назначения, ведь новости - это их профессия.

Мы в последние годы с учетом реалий значительно нарастили объем общественно-политического контента на разных ресурсах, и "НТВ-Беларусь" не является исключением. Свои новости на телеканале выходили в таком усеченном виде: короткий дайджест, закадровая начитка и так далее. Поэтому пробел мы вполне логично решили заполнить. Теперь это будет такой классический полноценный формат. Телеканал получает впервые новостной павильон, творческую группу, новостных ведущих.
Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании

К премьере готовились несколько месяцев. Сейчас же пунктир планов превратился в финишную прямую со стеклянным полом, фирменной подсветкой и многокамерной съемкой.

Многокамерность, естественно, присутствует, и хочется показать и красоту студии, и красивых девочек, зрителя надо привлекать не только самой новостью, но и красотой студии. Добавили стеклянный пол, переделали декорации, но сама подача - попытаемся сделать ее энтэвэшной. Такой сдержанный, но более свободный стиль подачи новостей.
Илья Кревчик, заведующий отделом режиссеров Агентства теленовостей
У многих наших телезрителей "НТВ-Беларусь" ассоциируется с каким-то таким определенным контентом. О том, что это обязательно должны быть скандалы, интриги, расследования. А все потому, что на "НТВ-Беларусь" не хватало классических новостей. В новом сезоне мы все исправим, все для вашего удобства, и постараемся, чтобы наши новости были лаконичные, интересные, в какой-то степени дерзкие - в общем, энтэвэшные.
Илона Волынец, ведущая проекта "Главное. Сегодня. Беларусь"

Режиссерская бригада следит за всем, что происходит в кадре. Технические тракты - то есть репетиции или прогоны - обязательная часть подготовки на этом этапе.

Сейчас у нас будет включенность точно такая же, как и в понедельник, чтобы мы все четко знали, что нам нужно делать и в какое время. У нас нет никаких послаблений - якобы это не идет в эфир, поэтому можно опоздать, можно новость перечитать - нет. Ведущие работают все с первого раза, режиссеры тоже. Максимальная собранность, и все, когда заходят в студию, думают, что вот сейчас еще чуть-чуть и мы окажемся в эфире.
Валерия Васильева, ведущая проекта "Главное. Сегодня. Беларусь"

Подождать осталось действительно немного: с 25 сентября дважды - днем и вечером - смотрите новости на "НТВ-Беларусь". На этом предложения по локальным проектам не заканчиваются.

Мы хотим дать нашему зрителю возможность видеть больше белорусского качественного контента. Делаю акцент на качественном, потому что планка, которую задают наши партнеры -россияне, по производству программ она тоже достаточно высока.
Екатерина Бирецкая, главный директор главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь"

Не обойдется и без интригующих дебютов. Один из самых рейтинговых проектов не только заговорит незнакомым голосом, но и покажется с другой стороны.

А вот злодеяния в анфас рассмотрит новый ведущий документального проекта "Экспертиза преступлений".

Нас ждут и самые "вкусные" премьеры этой осени: новые выпуски программы в формате кулинарного путешествия "Еда хоть куда" и новые рецепты самых разных блюд в проекте "Просто и вкусно". Чем вам не слоган для нового телесезона на "НТВ-Беларусь"?

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