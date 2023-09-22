На "НТВ-Беларусь" появятся собственные выпуски новостей

Сейчас у нас будет включенность точно такая же, как и в понедельник, чтобы мы все четко знали, что нам нужно делать и в какое время. У нас нет никаких послаблений - якобы это не идет в эфир, поэтому можно опоздать, можно новость перечитать - нет. Ведущие работают все с первого раза, режиссеры тоже. Максимальная собранность, и все, когда заходят в студию, думают, что вот сейчас еще чуть-чуть и мы окажемся в эфире.

Валерия Васильева, ведущая проекта "Главное. Сегодня. Беларусь"

