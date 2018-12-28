На областную елку в Молодечно съехались самые одаренные ученики центрального региона

Сначала Деды Морозы прошлись по улицам города. В театрализованном шествии приняли участие полсотни новогодних героев.

Праздничные сюрпризы продолжились во Дворце культуры. Рядом с входом десятки творческих площадок - опушка, новогодняя ярмарка, усадьба новогоднего волшебника и даже сказочное королевство. Стефания Коршук на новогоднем областном балу впервые. Девочка профессионально занимается танцами, каратэ и изучает китайский язык.

А вот девятиклассница Ксения Мисюра, чтобы попасть на праздник в Молодечно из родного Червеня, выехала на рассвете. Школьница восхищается интеллектуальными играми и историей. Не раз становилась победительницей областных и республиканских олимпиад.