ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На областную елку в Молодечно съехались самые одаренные ученики центрального региона

Сначала Деды Морозы прошлись по улицам города. В театрализованном шествии приняли участие полсотни новогодних героев.

Праздничные сюрпризы продолжились во Дворце культуры. Рядом с входом десятки творческих площадок - опушка, новогодняя ярмарка, усадьба новогоднего волшебника и даже сказочное королевство. Стефания Коршук на новогоднем областном балу впервые. Девочка профессионально занимается танцами, каратэ и изучает китайский язык.

А вот девятиклассница Ксения Мисюра, чтобы попасть на праздник в Молодечно из родного Червеня, выехала на рассвете. Школьница восхищается интеллектуальными играми и историей. Не раз становилась победительницей областных и республиканских олимпиад.

В завершении праздника все гости стали героями театрализованного сказочного шоу. Каждый получил сладкие подарки и свои заслуженные награды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все