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На Обуз-Лесновском полигоне проходит полевой выход подразделений 111-й артиллерийской бригады

В ходе подготовки проводится слаживание боевых расчетов, батарей. Кульминация полевого выхода - контрольные занятия с боевыми пусками реактивных систем залпового огня "Ураган". Расчеты выполняли задачи по подготовке ракетных ударов и их нанесению. Мишенная обстановка - три артиллерийские батареи условного неприятеля. По итогам стрельб все цели были уничтожены. После проведения учебных мероприятий артиллерийские бригады вернутся в расположение части.

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