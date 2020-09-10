На Обуз-Лесновском полигоне проходит полевой выход подразделений 111-й артиллерийской бригады

В ходе подготовки проводится слаживание боевых расчетов, батарей. Кульминация полевого выхода - контрольные занятия с боевыми пусками реактивных систем залпового огня "Ураган". Расчеты выполняли задачи по подготовке ракетных ударов и их нанесению. Мишенная обстановка - три артиллерийские батареи условного неприятеля. По итогам стрельб все цели были уничтожены. После проведения учебных мероприятий артиллерийские бригады вернутся в расположение части.



