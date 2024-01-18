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На одни грабли - жительница Молодечно дважды за год попалась на уловки мошенников
Жертва мошенников, 58-летняя жительница Молодечно, обратилась в милицию, сообщает БЕЛТА.
Женщина рассказала, что увидела в социальной сети рекламу биржевого заработка и оставила заявку. С ней связался "брокер", который предложил обучение и консультации. Он объяснил, что для начала торгов нужно пополнить счет на несколько тысяч рублей. Денег у потерпевшей не было, поэтому она обратилась к знакомым, которые одолжили ей. С целью финансовых вливаний она купила в рассрочку бытовую технику стоимостью 20 тыс. рублей, которую продала как подержанную за 6 тыс. рублей.
Пенсионерка догадалась, что ее обманывают, когда попыталась вывести вложенные средства. Всего она успела вложить около 20 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.
В милицейском ведомстве отметили, что это не первый случай, когда потерпевшую обманывали аферисты. В мае прошлого года в мессенджере ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что от имени женщины злоумышленники пытаются взять кредит. Она перевела 20 тыс. рублей на указанный мошенниками счет и лишилась всей суммы.
Фото: БЕЛТА
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