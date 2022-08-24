На одном из гомельских областных предприятий руководитель организовала мошеннические схемы

Товары мимо кассы, липовые договоры и "мертвые души". Гомельские оперативники раскрыли ряд мошеннических схем, которыми пользовалась работница одного из областных предприятий. Установлено, что женщина отвечала за организацию розничной торговли. Она давала указания своим подчиненным не проводить через кассу часть товара, при этом излишки забирала себе. Также известно, что руководитель оформляла липовые договоры на уборку территории у торговых точек, а начисленные деньги присваивала. Оперативники установили и "мертвую душу": зарплата несуществующего продавца шла в карман аферистки.