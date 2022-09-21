На одном из МТК Гродненской области по указанию заведующей работники разбавляли молоко водой

Сама руководитель необоснованно обогатилась в особо крупном размере, не гнушаясь собрать с подчиненных не только премии, но и часть зарплаты. Всем действиям фигурантов дана правовая оценка. Следователями возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, превышение власти или служебных полномочий, предоставление незаконного вознаграждения.

Николай Сазон, начальник УБЭП УВД Гродненского облисполкома