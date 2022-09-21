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На одном из МТК Гродненской области по указанию заведующей работники разбавляли молоко водой
В Гродненской области на одном из сельхозпредприятий выявлена крупная преступная схема. 49-летняя заведующая молочно-товарным комплексом более трех лет давала незаконные указания работникам разбавлять молоко водой. В результате приписок общие надои были завышены на 300 тонн. Это позволило начислять работникам премиальные выплаты, большую часть которых руководитель собирала с подчиненных в свой карман. Общая сумма - более 20 тысяч рублей.
Кроме того, ее собственные премиальные были значительно выше, чем у коллег (здесь речь идет уже о десятках тысяч рублей).
Сама руководитель необоснованно обогатилась в особо крупном размере, не гнушаясь собрать с подчиненных не только премии, но и часть зарплаты. Всем действиям фигурантов дана правовая оценка. Следователями возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, превышение власти или служебных полномочий, предоставление незаконного вознаграждения.
Чтобы скрыть следы манипуляций, фигурантка включила в схему представителя перерабатывающего предприятия, отвечающего за контроль качества приобретаемой на ферме продукции. Она также организовала ему передачу незаконного вознаграждения.
Фото: pixabay.com
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