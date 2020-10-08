На одной бесконтактной карточке можно будет комбинировать до 6 видов проездных

На 1, 3, 7 и 25 поездок: новые виды проездных билетов появятся в Минске. Воспользоваться ими можно будет в наземном транспорте в течение года, начиная с 13 октября. При этом проездные можно будет комбинировать и с другими видами - например, оформить безлимитный на месяц и годовой на определенное количество поездок - пассажир сможет оплатить проезд в случае, если закончился проездной на месяц или если выбранный маршрут не предусмотрен действующим проездным. Кстати, на одной бесконтактной карточке можно комбинировать до 6 видов проездных.