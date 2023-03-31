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На официальных YouTube-каналах госСМИ Послание Александра Лукашенко в прямом эфире посмотрели около полумиллиона человек

Активными были сегодня запросы интернет-пользователей. Только на официальных YouTube -каналах госСМИ Послание Президента в прямом эфире посмотрели около 500 тысяч человек.

И с каждой минутой эти цифры растут.

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