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Главную елку Минска начали монтировать на Октябрьской площади

Главную елку Минска начали монтировать на Октябрьской площади

На Октябрьской площади в Минске начали монтировать главную новогоднюю ель, пишет БЕЛТА.

После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря. "Главная ель традиционно будет яркой и нарядной", - рассказала начальник отдела дизайна предприятия "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

Вокруг главной елки развернется сказочный городок и заснеженный лес. Самые высокие декорации достигнут 11 м - домики, соединенные новогодними арками. Новогодняя улица будет освещена, а на елочках зажгутся огни гирлянд. Для отдыха предназначены две декорированные в новогодней тематике беседки.

Цветами елочных украшений в этом году выбраны красный, зеленый, синий, золотой, серебряный и снежно-белый. Разбавят их различные оттенки голубого, бирюзы и фиолетового. Ели украсят матовые и глянцевые шары разных размеров, резные фрезерованные игрушки в виде звезд, снежинок, васильков, фигурных ангелов и ледяных кристаллов.

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