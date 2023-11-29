Главную елку Минска начали монтировать на Октябрьской площади

На Октябрьской площади в Минске начали монтировать главную новогоднюю ель, пишет БЕЛТА.

После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря. "Главная ель традиционно будет яркой и нарядной", - рассказала начальник отдела дизайна предприятия "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

Вокруг главной елки развернется сказочный городок и заснеженный лес. Самые высокие декорации достигнут 11 м - домики, соединенные новогодними арками. Новогодняя улица будет освещена, а на елочках зажгутся огни гирлянд. Для отдыха предназначены две декорированные в новогодней тематике беседки.

