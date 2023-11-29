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Главную елку Минска начали монтировать на Октябрьской площади
На Октябрьской площади в Минске начали монтировать главную новогоднюю ель, пишет БЕЛТА.
После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря. "Главная ель традиционно будет яркой и нарядной", - рассказала начальник отдела дизайна предприятия "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.
Вокруг главной елки развернется сказочный городок и заснеженный лес. Самые высокие декорации достигнут 11 м - домики, соединенные новогодними арками. Новогодняя улица будет освещена, а на елочках зажгутся огни гирлянд. Для отдыха предназначены две декорированные в новогодней тематике беседки.
Цветами елочных украшений в этом году выбраны красный, зеленый, синий, золотой, серебряный и снежно-белый. Разбавят их различные оттенки голубого, бирюзы и фиолетового. Ели украсят матовые и глянцевые шары разных размеров, резные фрезерованные игрушки в виде звезд, снежинок, васильков, фигурных ангелов и ледяных кристаллов.
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