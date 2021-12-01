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На Октябрьской площади заканчивается украшение главной елки Беларуси
Главная елка страны почти готова встречать новый 2022. На Октябрьской площади заканчивается украшение величественного новогоднего дерева. Праздничный наряд украсят 4 с половиной тысячи багрово-золотых игрушек. В вечернее время на пушистых ветках заискрится более километра гирлянд. По всей высоте елки (а это 33 метра) - пиксельная вуаль. На самой же площади установят 28 световых фонтанов высотой в 3 метра. LED-лампы создадут иллюзию перетекания воды. Новогодняя иллюминация засияет в столице 15 декабря.
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