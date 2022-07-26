На Олимпиаде в Токио рыдали от счастья три поколения - уникальные кадры в фильме об Ирине Лепарской

Уникальные кадры из фильма "Ирина. Великая сила гимнастики" - на олимпийском диване в Токио рыдают от счастья три поколения: тренер Ирина Лепарская, нашедшая и вырастившая олимпийскую чемпионку Марину Лобач, которая потом привела к олимпийской медали свою ученицу Алину Горносько.





"Это, конечно, до слез, - делится впечатлениями Марина Лобач. - Это очень сложно: быть спортсменом, потом попытаться быть тренером и вместе пройти этот путь и благодаря Ирине Юрьевне Лепарской преодолеть. Научить спортсменок выступать, заслуживать свои награды - это непросто, но приятно, что такое возможно".

Фильм "Ирина. Великая сила гимнастики" смотрите здесь

В Токио Ирина Юрьевна могла обнять своих девочек, а в далеком 1988 году в Сеуле, когда Марина Лобач сражалась за золото, у нее не было такой возможности.