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На осенних каникулах в Беларуси планируется оздоровить около 69 тыс. детей

На осенних каникулах в Беларуси планируется оздоровить около 69 тысяч детей. На проведение этой кампании выделено более двух миллионов рублей. Что касается лета, оздоровление прошли 388 тысяч ребят. Готовятся к холодному сезону и белорусские санатории.

На новогодние праздники занято уже свыше 80 процентов мест. Активно бронируют здравницы иностранные граждане, в основном россияне. Экспорт туристических услуг растет.

Этим летом лечение и оздоровление в белорусских санаториях прошли более 1 миллиона 170 тысяч человек.

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