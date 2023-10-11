На осенних каникулах в Беларуси планируется оздоровить около 69 тыс. детей

На осенних каникулах в Беларуси планируется оздоровить около 69 тысяч детей. На проведение этой кампании выделено более двух миллионов рублей. Что касается лета, оздоровление прошли 388 тысяч ребят. Готовятся к холодному сезону и белорусские санатории.