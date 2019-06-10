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На особом контроле ГАИ пешеходы

В эти дни на особом контроле пешеходы. ГАИ отрабатывает наиболее оживленные пешеходные переходы, а также дворовые территории. Под пристальным вниманием и участки дорог около детских площадок.

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