На остановках общественного транспорта в Минске можно увидеть доски с фотоснимками героев Великой Отечественной

На остановках общественного транспорта в Минске установлены доски с портретами героев Великой Отечественной войны. Такие экспозиции рассказывают о людях, в честь которых названы улицы, и о подвигах, которые они совершали. Информационно-исторические стенды также появятся и возле школ, которым присвоены имена подпольщиков, Героев Советского Союза. Проект приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.