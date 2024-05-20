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На остановках общественного транспорта в Минске можно увидеть доски с фотоснимками героев Великой Отечественной

На остановках общественного транспорта в Минске установлены доски с портретами героев Великой Отечественной войны. Такие экспозиции рассказывают о людях, в честь которых названы улицы, и о подвигах, которые они совершали. Информационно-исторические стенды также появятся и возле школ, которым присвоены имена подпольщиков, Героев Советского Союза. Проект приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Первую тематическую остановку открыли в 2019 году, посвятили Герою Советского Союза Олегу Кошевому. Всего в Минске более 50 таких памятных остановок общественного транспорта.

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