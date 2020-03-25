На остановках появились карты достопримечательностей Минска

Карты достопримечательностей появились на остановках транспорта в Минске! На них обозначены культурные места, которые можно посетить со скидкой. В столице их около 60 - музеи, театры и кафе. Сниженная цена действует в течение трех лет с момента приобретения специальной карты гостя. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты от 8 до 70 рублей.



Карта гостя позволяет сэкономить и во время путешествий по стране - посетить можно более тысячи культурных и развлекательных объектов.

