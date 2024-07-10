На острове Уайт ученые обнаружили новый вид динозавров

В Великобритании на острове Уайт ученые обнаружили окаменелости ранее неизвестного науке вида динозавров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily Mail.

Окаменелости травоядного динозавра, обитавшего в этой местности 125 млн лет назад, были извлечены из скал залива Комптон. В общей сложности ученым удалось обнаружить 149 костей. Динозавра назвали Comptonatus Chasei в честь покойного охотника за ископаемыми Ника Чейза и места, где он был найден.

Ученые проанализировали каждую часть окаменелости, включая череп, зубы, позвоночник и кости ног, а также лобковую тазовую кость "размером примерно с обеденную тарелку". Аспирант Портсмутского университета Джереми Локвуд, потративший годы на анализ костей, заявил, что животное весило около тонны, что сопоставимо с весом большого самца американского бизона.

Окаменелость динозавра была обнаружена в 2013 году мистером Чейзом. Однако, поскольку скелет животного был почти полный, Локвуду и его коллегам потребовалось несколько лет, прежде чем его удалось подготовить к анализу. Локвуд заявил, что эта "замечательная находка" показывает, что на острове Уайт и близлежащих территориях когда-то могла существовать "одна из самых разнообразных экосистем в мире".

В материале отмечается, что это исследование может помочь ученым понять, как восстанавливались экосистемы после вымирания динозавров в конце Юрского периода, около 200-149 млн лет назад. За последние пять лет ученым удалось найти восемь вымерших видов динозавров на острове Уайт.

Сейчас Comptonatus Chasei находится в коллекции Музея острова динозавров в Сэндауне.