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На отборочном туре "Славянского базара - 2023" выступили 50 участников из Витебской области
В Беларуси проходят региональные отборы вокалистов на конкурсы Международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2023".
9 декабря на сцене витебского Центра культуры выступали дети и взрослые - около 50 участников из разных уголков Витебской области. Самому младшему только исполнилось 8 лет. Вокалисты представили по две песни. Взрослые исполняли одну песню на одном из славянских языков, другую на иностранном языке. У детей первая композиция на белорусском языке и вторая - на выбор. Чем удивить жюри - у каждого участника свои секреты.
Победителей региональных отборов - до пяти вокалистов от каждого региона и столицы - ждет участие во втором этапе отборочных туров.
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