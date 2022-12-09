На отборочном туре "Славянского базара - 2023" выступили 50 участников из Витебской области

9 декабря на сцене витебского Центра культуры выступали дети и взрослые - около 50 участников из разных уголков Витебской области. Самому младшему только исполнилось 8 лет. Вокалисты представили по две песни. Взрослые исполняли одну песню на одном из славянских языков, другую на иностранном языке. У детей первая композиция на белорусском языке и вторая - на выбор. Чем удивить жюри - у каждого участника свои секреты.