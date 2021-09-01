ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На открытии новой школы в Первомайском районе Минска побывал М. Рыженков

Новые школы открыли сегодня и в Минске - одна из них в микрорайоне Магистр, рассчитана на 750 человек. Есть спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Оборудованы лингофонные кабинеты, а также четыре - информатики. Обучаться там будут не только жители Первомайского района, но и учащиеся детского технопарка. На открытии побывал первый замглавы Администрации Президента. Максим Рыженков пообщался с педагогами и детьми и стал гостем первого урока.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все