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На открытии новой школы в Первомайском районе Минска побывал М. Рыженков
Новые школы открыли сегодня и в Минске - одна из них в микрорайоне Магистр, рассчитана на 750 человек. Есть спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Оборудованы лингофонные кабинеты, а также четыре - информатики. Обучаться там будут не только жители Первомайского района, но и учащиеся детского технопарка. На открытии побывал первый замглавы Администрации Президента. Максим Рыженков пообщался с педагогами и детьми и стал гостем первого урока.
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