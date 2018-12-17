На озере Мядель спасатели освободили лося из-подо льда

На озере Мядель накануне проходила необычная спасательная операция. Здесь лось провалился под лед. На горячую линию позвонили очевидцы. Лесной гигант находился в 50-ти метрах от берега и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью бензопилы и специального инструмента прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.