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На озере Мядель спасатели освободили лося из-подо льда

На озере Мядель накануне проходила необычная спасательная операция. Здесь лось провалился под лед. На горячую линию позвонили очевидцы. Лесной гигант находился в 50-ти метрах от берега и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью бензопилы и специального инструмента прорезали лед в направлении берега, после чего животное выбралось из воды самостоятельно.

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