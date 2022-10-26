На Партизанском проспекте в Минске столкнулись сразу 5 автомобилей

В Минске на Партизанском проспекте произошло массовое ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей. Об этом БелТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Сегодня около 15.40 23-летний водитель автомобиля Kia двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Олега Кошевого. В результате несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Hyundai. От удара "кореец" проехал вперед и повредил автомобиль Ford, который в свою очередь въехал в BMW. После этого водитель грузового МАЗа, не успев среагировать, протаранил "паровоз" из легковушек.



В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



ГАИ напоминает, что водитель должен соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

