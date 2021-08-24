На педагогическом форуме обсудят стратегические вопросы развития национальной системы образования

Считанные дни до старта нового учебного года - и образование становится темой номер один как в семьях, так и на государственном уровне.

В подтверждение тому - Республиканский педсовет. Сегодня он продолжает свою работу. Через час с небольшим ждем открытия педагогического форума, где обсудят стратегические вопросы развития национальной системы образования с перспективой до 2030 года. У участников много предложений от конкретных инициатив до глобальных вопросов развития. Каких? Почему совершенствование системы решили вынести на столь высокий уровень?

На связи со студией наш корреспондент Ольга Анищенко. Узнаем детали.

Доброе утро, коллеги!

Мы на одной из самых больших столичных площадок, которую сегодня смело можно назвать диалоговой. По-народному "Ромашка" (так ее называют минчане) станет местом дискуссий по вопросам, которые касаются вот уж действительно каждого. Мы учимся всю жизнь. Пусть и не всю за партами. Словом, образование, бесспорно, та сфера, в которой ошибки (как говорили герои одного известного фильма) обходятся слишком дорого.

Чтобы избежать стратегических промахов, самые важные вопросы развития образования в стране обсуждают сообща. На большом педсовете. Чем он важен? Образование - это ведь не просто о навыках и умениях. Это интеллектуальный потенциал, человеческий капитал страны, если хотите… Именно это сегодня главный ресурс для развития.

Сегодня здесь этой встречи ждут порядка тысячи педагогов со всей страны. Учителя, директора гимназий и школ, ректоры вузов, руководители местных отделов образования… Еще накануне своего рода педсоветы прошли на уровне регионов. Сегодня - подытожат главное.

Александр Лукашенко уже анонсировал: Весь будущий год в стране посвятят реформам в сфере образования.

Актуальные вопросы образования

Чтобы к сентябрю 2022-го завершить все начатое - от учебника до учебного процесса. В общем, убрать все лишнее и вывести образование на новый уровень - такие стоят задачи. Бесспорно, педсовет задаст тон переменам.

Действительно, вопросов много. Их диктует сама жизнь. Ну кто мог предполагать, что дистанционное обучение станет столько востребовано? Пришел COVID-19 - и нужно адаптироваться к этим реалиям. Да и в целом общественно-политическая обстановка. Как ответ уже в этом году педколлективы дополняют военруки. Да и вступительная кампания нынешнего года тоже ведь дала пищу для размышлений.

Еще, нужно ли совмещать школьные выпускные экзамены и ЦТ? Как поддержать активных и креативных педагогов? Как повысить престиж профессии? Каким быть целевому обучению? Это лишь малая толика вопросов. Все итоговые решения будут работать на одну задачу - сделать наше образование лучше. О качестве в конечном итоге думает и педагог, и родитель.

Республиканский педсовет

Все нужные и важные новации отразит обновленный Кодекс об образовании. Педсовет в этом смысле во многом поставит точку.

Ждем большого разговора. В формате открытого микрофона. Все самое важное расскажем в эфире на протяжении дня. Следите за выпусками новостей. Это все к этому часу, коллеги!

Спасибо, Ольга. В Минске проходит Республиканский педсовет.