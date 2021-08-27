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На педагогическом форуме в Гродно обсудили перспективные подходы в образовании

В Гродненском регионе в новом учебном году за парты сядут 118 тысяч учеников (на тысячу больше, чем в прошлом). Начнут работу 317 школ. Коллектив педагогов пополнят более 800 молодых специалистов. О перспективных подходах в образовании говорили сегодня в областном центре во время традиционного педагогического форума.В формате открытого диалога вопросы готовности к учебному году и новшества в системе образования обсудили педагоги и эксперты.

Также ужесточат требования к успеваемости учащихся, в том числе изменится подход к выставлению оценок за четверть и за год. Определенные требования появятся и к зачислению в профильные десятые классы.

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