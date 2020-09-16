На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина столкнулись 2 легковых автомобиля

И еще одна авария - на Дзержинского. Сегодня на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина столкнулись два легковых автомобиля. Водитель "фольксвагена" поворачивал с Дзержинского влево и не пропустил автомобиль "шкода", который двигался прямо. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта в направлении Брилевичей и в центр города было временно ограничено. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.