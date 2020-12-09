На плантациях лесхозов готовят к продаже ели

Ожидание Нового года с запахом хвои. Приобрести символ наступающего праздника - ель или новогодний букет - можно будет на елочных базарах или прямо в лесхозах. Выращивают хвойные красавицы на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Европейские, голубые, в кадках, кроме елей можно выбрать декоративные сосны и кедры.

Понравившуюся ель с особым разрешением лесного хозяйства можно приобрести и непосредственно с делянки.

Рассказывает Илья Цветков.

Настроение главного праздника года складывается из нескольких ингредиентов - сияния разноцветных гирлянд, звучания рождественской музыки и, конечно же, аромата свежей хвои. Лесничества Минской области сейчас активно готовятся наполнить каждый дом неповторимым праздничным запахом - ели всех цветов и размеров выращивают в специальных питомниках.

Хвойные деревья до 10 лет выращивают на плантациях. Только на этих еловых полях в Вилейском районе более 2 тысяч саженцев. Для них создают специальные условия. Чтобы ель была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, а сами деревья подкармливают.

В так называемые школьные отделения ели пересаживают из теплиц. Здесь маленькие деревья только начинают пускать корни. Все они подрастают в кадках. Кроме европейской ели, здесь можно приобрести саженцы кипариса, кедра и сосны.

Все более популярными становятся голубые ели в первую очередь благодаря своему цвету. Во время украшения этот оттенок выглядит очень необычно.

Что касается цены, то новогоднее дерево высотой до 1 метра можно будет приобрести в среднем за 10 рублей, до 2 метров - за 12, а самые высокие 3-метровые ели будут стоить около 17 рублей.

Кроме того, новогоднее дерево можно выбрать прямо на лесосеках. Сотрудники лесхоза подберут ель необходимого размера. А вот заниматься вырубкой самостоятельно - строго запрещено. За это можно получить штраф.