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На плантациях лесхозов готовят к продаже ели
Ожидание Нового года с запахом хвои. Приобрести символ наступающего праздника - ель или новогодний букет - можно будет на елочных базарах или прямо в лесхозах. Выращивают хвойные красавицы на специальных плантациях, а также в лесных питомниках. Европейские, голубые, в кадках, кроме елей можно выбрать декоративные сосны и кедры.
Понравившуюся ель с особым разрешением лесного хозяйства можно приобрести и непосредственно с делянки.
Рассказывает Илья Цветков.
Настроение главного праздника года складывается из нескольких ингредиентов - сияния разноцветных гирлянд, звучания рождественской музыки и, конечно же, аромата свежей хвои. Лесничества Минской области сейчас активно готовятся наполнить каждый дом неповторимым праздничным запахом - ели всех цветов и размеров выращивают в специальных питомниках.
Хвойные деревья до 10 лет выращивают на плантациях. Только на этих еловых полях в Вилейском районе более 2 тысяч саженцев. Для них создают специальные условия. Чтобы ель была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, а сами деревья подкармливают.
В так называемые школьные отделения ели пересаживают из теплиц. Здесь маленькие деревья только начинают пускать корни. Все они подрастают в кадках. Кроме европейской ели, здесь можно приобрести саженцы кипариса, кедра и сосны.
Все более популярными становятся голубые ели в первую очередь благодаря своему цвету. Во время украшения этот оттенок выглядит очень необычно.
Что касается цены, то новогоднее дерево высотой до 1 метра можно будет приобрести в среднем за 10 рублей, до 2 метров - за 12, а самые высокие 3-метровые ели будут стоить около 17 рублей.
Кроме того, новогоднее дерево можно выбрать прямо на лесосеках. Сотрудники лесхоза подберут ель необходимого размера. А вот заниматься вырубкой самостоятельно - строго запрещено. За это можно получить штраф.
Елочные базары заработают в Минской области 21 декабря. В каждом районном центре можно будет приобрести пушистые хвои. Активная торговля развернется и в населенных пунктах около столицы - в Боровлянах, Сенице, Валерьяново. Подробная информация о точках продажи хвойных и их цена - на сайте Минлесхоза.
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