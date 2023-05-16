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На плацу у Академии МВД прошло торжественное мероприятие с участием профильного министра
Академии МВД - 65 лет. Поздравления коллективу милицейского вуза направил Президент. Отдельные слова благодарности Александр Лукашенко выразил ветеранам, которые вносят огромный вклад в идеологическую работу с молодыми сотрудниками и формируют принципиальную гражданскую позицию у подрастающего поколения.
Сегодня в Академии МВД создано новое направление - управление беспилотными летательными аппаратами. Необходимость в техническом развитии продиктована временем.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу отметить преподавательско-профессорский состав, который отслеживает, что происходит в мире и какая нужна практическая помощь подразделениям. На сегодняшний день появилась необходимость в создании подразделения управления летательными аппаратами. Подразделение уже готово, есть материально-техническая база. Мы готовим нее только операторов, но и инструкторов.
В честь праздничной даты на плацу у академии прошло торжественное мероприятие с участием министра. Особо отличившиеся курсанты получили награды из рук руководителя ведомства. Поздравлений удостоились и матери будущих стражей порядка.
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