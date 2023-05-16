На плацу у Академии МВД прошло торжественное мероприятие с участием профильного министра

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Хочу отметить преподавательско-профессорский состав, который отслеживает, что происходит в мире и какая нужна практическая помощь подразделениям. На сегодняшний день появилась необходимость в создании подразделения управления летательными аппаратами. Подразделение уже готово, есть материально-техническая база. Мы готовим нее только операторов, но и инструкторов.