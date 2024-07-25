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На площади Государственного флага приняли присягу более сотни спасателей
В рядах Министерства по чрезвычайным ситуациям пополнение. Сегодня на площади Государственного флага и герба спасатели приняли присягу. Более 160 новоиспеченных пожарных поступят на службу в разные подразделения МЧС страны. Символично, что знаменательное событие проходит в их профессиональный праздник. Среди новых работников МЧС и 12 девушек.
В честь Дня пожарной службы на торжественной церемонии присяги министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский вручил награды своим работникам. Одна из них - медаль от имени Президента за спасение детей на пожаре.
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