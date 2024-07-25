На площади Государственного флага приняли присягу более сотни спасателей

В рядах Министерства по чрезвычайным ситуациям пополнение. Сегодня на площади Государственного флага и герба спасатели приняли присягу. Более 160 новоиспеченных пожарных поступят на службу в разные подразделения МЧС страны. Символично, что знаменательное событие проходит в их профессиональный праздник. Среди новых работников МЧС и 12 девушек.