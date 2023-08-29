3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
На площади Государственного флага в Минске на верность Родине присягнули 650 курсантов
Впервые в одном строю на площади Государственного флага в Минске на верность народу присягнули курсанты сразу двух милицейских учреждений высшего образования - Академии МВД и Могилевского института МВД. А учащиеся Лицея МВД произнесут торжественное обещание, сообщает БЕЛТА.
"Мероприятие в таком формате мы проводим впервые. На этой площади присутствуют курсанты всех учебных заведений МВД", - отметил министр внутренних дел Иван Кубраков.
У новобранцев Академии МВД и Могилевского института МВД завершился месяц учебного сбора. Курсанты изучили азы огневой, строевой, физической подготовки и усвоили основы профессии. И прежде чем приступить к обучению, будущим офицерам необходимо произнести заветные слова присяги.
"Я хочу вам сказать слова благодарности за выбор профессии. Вы прекрасно понимаете, что профессия сотрудника милиции нелегка, порой она связана с риском для жизни. Но, несмотря ни на что, вы выбрали эту профессию. И я вам очень признателен за это, - сказал Иван Кубраков. - Я хочу сказать слова благодарности вашим родным и близким, вашим родителям. Спасибо и низкий поклон за воспитание детей. Вы их воспитали настоящими патриотами, настоящими защитниками".
Церемонию принесения присяги предваряла другая, не менее торжественная и волнительная - чествование флага Министерства внутренних дел, которую провел министр. Как сообщалось, 7 августа Президент подписал указ об официальных геральдических символах МВД, которым учреждены эмблема и флаг ведомства. Сегодня курсанты и лицеисты произнесли клятву верности символу добросовестного выполнения служебного долга. Флаг будет подниматься на всех государственных и культурно-патриотических мероприятиях МВД.