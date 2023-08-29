На площади Государственного флага в Минске на верность Родине присягнули 650 курсантов

Впервые в одном строю на площади Государственного флага в Минске на верность народу присягнули курсанты сразу двух милицейских учреждений высшего образования - Академии МВД и Могилевского института МВД. А учащиеся Лицея МВД произнесут торжественное обещание, сообщает БЕЛТА.

"Мероприятие в таком формате мы проводим впервые. На этой площади присутствуют курсанты всех учебных заведений МВД", - отметил министр внутренних дел Иван Кубраков.





У новобранцев Академии МВД и Могилевского института МВД завершился месяц учебного сбора. Курсанты изучили азы огневой, строевой, физической подготовки и усвоили основы профессии. И прежде чем приступить к обучению, будущим офицерам необходимо произнести заветные слова присяги.

"Я хочу вам сказать слова благодарности за выбор профессии. Вы прекрасно понимаете, что профессия сотрудника милиции нелегка, порой она связана с риском для жизни. Но, несмотря ни на что, вы выбрали эту профессию. И я вам очень признателен за это, - сказал Иван Кубраков. - Я хочу сказать слова благодарности вашим родным и близким, вашим родителям. Спасибо и низкий поклон за воспитание детей. Вы их воспитали настоящими патриотами, настоящими защитниками".