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На "Площади Ленина" возводят переходы к станции "Вокзальная"
Новая зеленая ветка столичного метро совсем скоро соединится с синей. На "Площади Ленина" возводят переходы к станции "Вокзальная". Кстати, протяженность всей новой линии составит более 17-ти километров. В перспективе она соединит микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг.
На своем маршруте электропоезда будут делать 14 остановок. Первые 4 станции - от «Ковальской слободы» до площади «Юбилейной» - планируют открыть уже этим летом.
При строительстве специалисты применили немало новых подходов. Например, на станции «Вокзальной» возвели первый наземный вестибюль. Там же в переходе установили траволаторы - это дорожки, которые стали альтернативой привычным эскалаторам. А для безопасности пассажиров все перроны третьей ветки оборудуют и защитными экранами.
Они уже появились на станции "Ковальская слобода". На уровень 20 метров под землей спустилась Юлия Токарь.
Первые защитные экраны монтируют на станции "Ковальская слобода"
И когда станция "Ковальская слобода" на 80 % готова - на платформе начинается монтаж защитных дверей. Ноу-хау - для белорусского метро. Стильные прозрачные экраны, безусловно, дополнят интерьер, но главное - обеспечат безопасность пассажиров.
Максим Тарашкевич, главный механик УП "Минскметрострой":
"Данные двери выполняют защиту пассажиропотока от падения на рельсовый путь. Требовалась большая точность по выноске каждой стойки. Тут до миллиметра приходилось ловить размеры. Главное требование - это изоляция от станционного комплекса".
Защитные двери работают автоматически по сенсорным датчикам
Двери будут работать в автоматическом режиме. А для пассажиров - подаваться световые сигналы. Все как в светофоре - красный, желтый, зеленый. Красный - движение запрещено, желтый будет свидетельствовать о том, что поезд прибывает на перрон, а зеленый позволит зайти на посадку. Вагон прибывает, останавливается, двери открываются в вагон, автоматически открываются и раздвижные - все происходит синхронно. И очень важный момент, возле каждой защитной - есть дверь аварийного выхода, она работает по принципу "антипаника" - путем нажатия на рычаг.
Специальные экраны - разработка турецкой компании
Разработка турецкой компании. Менеджер Джеррах Тунджер показывает видео, где аналогичные двери устанавливали в наземном метро Стамбула. Работают тоже по сенсорным датчикам. К 3 июля комплексы появятся на всех новых станциях минского метро.
На данный момент станция "Ковальская слобода" - конечная. Если бы поезд двигался по рельсам по прямой, мы бы приехали на "Аэродромную". В перспективе так и будет. На данном этапе тоннелепроходческий комплекс "Алеся" уже прорубает проход. Но пока что здесь располагается так называемый отстойник, где поездам проводят технический осмотр на исправность. И уже дальше вагоны по этим рельсам вновь отправятся на станцию "Вокзальную".
Станции "Вокзальная" и "Площадь Ленина" свяжут две ветки метрополитена
"Вокзальная" - это своего рода транспортный хаб. Здесь пересекутся основные пассажиропотоки и сине-зеленый колор двух веток.
В подземных переходах смонтированы траволаторы
Подземные пешеходные переходы, а их будет два - в противоположные стороны, довольно протяженные: 180 и 252 метра. Чтобы маршрут стал более комфортным и здесь применили современные технологии.
Многие заметили станции "Площадь Ленина" металлические конструкции - это специальное ограждение, чтобы не закрывать платформу, продолжать строительные работы. Ведь проход к тоннелю пробьют прямо здесь. Специалисты просят пассажиров не скапливаться на платформе, быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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