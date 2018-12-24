На площади Независимости сегодня стартует шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Сегодняшний день в Минске будет по-настоящему сказочным. В 17 часов с площади Независимости стартует шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Без малого тысяча человек пройдет по проспекту Независимости до Октябрьской площади, что внесет коррективы в движение автобусов и авто. Этот участок дороги будет временно закрыт.

