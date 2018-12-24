3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На площади Независимости сегодня стартует шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Сегодняшний день в Минске будет по-настоящему сказочным. В 17 часов с площади Независимости стартует шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Без малого тысяча человек пройдет по проспекту Независимости до Октябрьской площади, что внесет коррективы в движение автобусов и авто. Этот участок дороги будет временно закрыт.
Президент
Все
Как может пройти следующая конференция по безопасности? Формат предложил Президент Беларуси
Что замедляет переговорный процесс по Украине, рассказал Александр Лукашенко
Президент Беларуси предложил принять международный документ о киберненападении
Лукашенко рассказал о первостепенных мерах по деэскалации напряженности в мире
Политика
Все
Общество
Все
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов