На площади Победы состоится премьера композиции - размышления о безвременно погибших в исполнении группы AURA

Память переживает человека на многие тысячи лет, если поступок этого человека отзывается в сердцах у людей. Очень сложно писать о событиях, которые слава богу не видел. Никакого соперничества с военными песнями у современных авторов быть не может, потому что песни тех лет написаны людьми, которые прошли фронт, прошли атаки, бомбежки, оккупацию. Сложно предположить, о чем думали люди, когда шли на верную смерть.

Евгений Олейник, композитор, продюсер, лауреат премии "За духовное возрождение"