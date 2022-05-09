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На площади Победы состоится премьера композиции - размышления о безвременно погибших в исполнении группы AURA
Война принесла советскому народу много горя и потерь, но были и прекрасные моменты. Душевные. Такие, как, например, фронтовые песни. Они воодушевляли бойцов и поднимали на смертный бой.
Фронтовые песни - тоже часть нашей истории. Более того, военная тематика актуальна и у современных авторов. И сегодня на площади Победы состоится премьера одной из композиций.
Лидия Заблоцкая продолжит.
Мелодика, которую вряд ли услышишь в патриотических песнях. В трудном и долгом бою между маршевым ритмом от композитора Олейника и обволакивающей романтикой от исполнителя Быковой женская взяла.
Премьера как размышление о безвременно погибших. Тех, кто оставил след.
Память переживает человека на многие тысячи лет, если поступок этого человека отзывается в сердцах у людей. Очень сложно писать о событиях, которые слава богу не видел. Никакого соперничества с военными песнями у современных авторов быть не может, потому что песни тех лет написаны людьми, которые прошли фронт, прошли атаки, бомбежки, оккупацию. Сложно предположить, о чем думали люди, когда шли на верную смерть.
Дуэт Олейник - Быкова долго отказывался писать о войне. Но один раз все же сдался. В 2018-м их "Огненный танк" из реальной истории оккупированного Минска прорвался на сцену Дворца республики баритоном Владимира Громова.
"Шествиепоколений" и возложениецветов и венков к монументу Победы смотрите здесь
Легенды оставив в рассказах, после продолжили петь о ценности жизни.
И в этой песне сначала было слово. От автора Анны Селук. Своеобразный крик души о героях, которые умерли за Победу, и убеждение, что герои не перевелись и сегодня.
В этой песне вижу четкую параллель между исторической памятью и нашим настоящим. Это беспрецедентно, это уникально. Единственный в истории случай такого массового, народного подвига, который казался невозможным. И люди совершили невозможное. И настоящее. И сейчас есть с люди, которые жертвуют своей жизнью, здоровьем во имя лучшего для нас, наших детей. Мы обязаны помнить героев ушедших и обязаны чтить и помнить героев настоящих.
В клипе, который презентовали накануне Дня Победы, - военные архивы и новостные сводки. Кроме кадров из 40-х видим, как ликвидировали аварию на Чернобыле и исследовали теракт в минском метро, как уводили вертолеты от жилых кварталов и участвовали в боевых сражениях после Великой Отечественной. Впервые подвиги белорусского народа собрали вместе.
Яркие звезды, которые загораются на небе, - наши герои. Конечно, память о них должна быть бессмертна. И мы в клипе постарались показать людей, которых на нашем веку мы застали. Люди не изменились. Как остались, ложь, жестокость, оружие стало более смертоносным и массовым, но тем не менее остались и честь, совесть, отвага, благородство.
Фактически четырехминутный реквием записан живыми струнами и десятками голосов.
Смотрите концерт здесь
Республиканская премьера оставит след на площади Победы. Группа AURA даст кульминационную ноту возложению цветов к подножию монумента. Равнодушных не останется.