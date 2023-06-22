На площади Победы в Минске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Скорбная дата спустя десятилетия глубокой болью отзывается в сердцах белорусов. Сегодня еще до рассвета в Минске почтили память жертв страшной войны.



По традиции первыми это делают пограничники. Ежегодно в 4 часа утра 22 июня на площади Победы в городе-герое Минске проходит митинг-реквием.





22 июня в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия атаковала мирно спавшие белорусские города. Наступление было развернуто на всей западной границе СССР, согласно плану "Барбаросса", это должна была быть "молниеносная война". С первых дней сопротивления наша страна стала ареной самых крупных битв. Именно пограничники первыми вступили в неравный бой с фашистскими захватчиками. Погибали, но не отступили ни на шаг.



Каждый метр белорусской земли стал символом мужества и силы духа нашего народа. В память о жертвах Великой Отечественной войны сегодня к подножию обелиска павшим героям на площади Победы легли цветы - красные гвоздики, как символ восхищения.



Почетный караул у Вечного огня - дань особого уважения воинам-победителям. Все собравшиеся замерли в минуте молчания.