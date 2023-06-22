ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На площади Победы в Минске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Скорбная дата спустя десятилетия глубокой болью отзывается в сердцах белорусов. Сегодня еще до рассвета в Минске почтили память жертв страшной войны.

По традиции первыми это делают пограничники. Ежегодно в 4 часа утра 22 июня на площади Победы в городе-герое Минске проходит митинг-реквием.

22 июня в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия атаковала мирно спавшие белорусские города. Наступление было развернуто на всей западной границе СССР, согласно плану "Барбаросса", это должна была быть "молниеносная война". С первых дней сопротивления наша страна стала ареной самых крупных битв. Именно пограничники первыми вступили в неравный бой с фашистскими захватчиками. Погибали, но не отступили ни на шаг.

Каждый метр белорусской земли стал символом мужества и силы духа нашего народа. В память о жертвах Великой Отечественной войны сегодня к подножию обелиска павшим героям на площади Победы легли цветы - красные гвоздики, как символ восхищения.

Почетный караул у Вечного огня - дань особого уважения воинам-победителям. Все собравшиеся замерли в минуте молчания.



Геноцид белорусского народа. Расследование зверств нацистов и их пособников не прекращается и сегодня. Уже известно более чем об 11,5 тысячах сожженных населенных пунктах. И каждый день вскрываются новые жуткие факты геноцида белорусов.

В этот день во всех соединениях и частях зажигают свечи и несут к мемориалам цветы. В память о героях, кто 22 июня 41-го вступил в неравный бой за жизнь и будущее нашей страны.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все