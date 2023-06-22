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На площади Победы в Минске почтили память жертв Великой Отечественной войны
Скорбная дата спустя десятилетия глубокой болью отзывается в сердцах белорусов. Сегодня еще до рассвета в Минске почтили память жертв страшной войны.
По традиции первыми это делают пограничники. Ежегодно в 4 часа утра 22 июня на площади Победы в городе-герое Минске проходит митинг-реквием.
22 июня в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия атаковала мирно спавшие белорусские города. Наступление было развернуто на всей западной границе СССР, согласно плану "Барбаросса", это должна была быть "молниеносная война". С первых дней сопротивления наша страна стала ареной самых крупных битв. Именно пограничники первыми вступили в неравный бой с фашистскими захватчиками. Погибали, но не отступили ни на шаг.
Каждый метр белорусской земли стал символом мужества и силы духа нашего народа. В память о жертвах Великой Отечественной войны сегодня к подножию обелиска павшим героям на площади Победы легли цветы - красные гвоздики, как символ восхищения.
Почетный караул у Вечного огня - дань особого уважения воинам-победителям. Все собравшиеся замерли в минуте молчания.
Геноцид белорусского народа. Расследование зверств нацистов и их пособников не прекращается и сегодня. Уже известно более чем об 11,5 тысячах сожженных населенных пунктах. И каждый день вскрываются новые жуткие факты геноцида белорусов.
В этот день во всех соединениях и частях зажигают свечи и несут к мемориалам цветы. В память о героях, кто 22 июня 41-го вступил в неравный бой за жизнь и будущее нашей страны.
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