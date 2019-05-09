Многолюдно сегодня и в Брестской крепости-герое, где в начале Великой Отечественной и были сделаны первые шаги к Победе. Тысячи людей - жители и гости города - прошли в мемориальный комплекс от центра города. Во главе воины Брестского гарнизона со знаменем Победы и главные герои праздника - ветераны. Колонна растянулась на несколько километров.Портреты тех, кто сражался в тылу и на фронтах, пронесли также участники акции "Беларусь помнит". На площади церемониалов Брестской крепости собралось около 40 тысяч человек. Защитников цитадели почтили минутой молчания, к Вечному огню и плитам некрополя легли венки и живые цветы. Завершающим аккордом празднования станет салют над Брестской крепостью в 23:00.