На площади возле столичного Дома культуры железнодорожников стартовала сезонная ярмарка

До 50 процентов скидки на меховые изделия и сезонную обувь, сниженные цены на мясные изделия, сыры, овощи и фрукты. Сегодня стартовала сезонная ярмарка на площади возле Дома культуры железнодорожников, где представлены промышленные и продовольственные товары более сорока отечественных производителей, в также из России и Казахстана. Среди них традиционно восточные сладости, бакалея и текстиль.



Впервые «Модный базар» проходит сразу в двух районах Минска - на улице Чкалова и на проспекте Любимова. Ярмарка продлиться до 26 мая.



